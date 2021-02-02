Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Evleri ve araçları su basan vatandaşlar
Yeşildere'deki suyun yükselen debisi Derenin taşması sonucu çamur olan sokaklar Evlerini su basan vatandaşların temizlik yapması İçine su giren araçlar Evini su basan Özlem Uzunay ile röportaj Arabası selde hasar gören Erdal Işık ile röportaj İZMİR - Konak ilçesinde bulunan Yeşildere'nin...
Yeşildere'deki suyun yükselen debisi
Derenin taşması sonucu çamur olan sokaklar
Evlerini su basan vatandaşların temizlik yapması
İçine su giren araçlar
Evini su basan Özlem Uzunay ile röportaj
Arabası selde hasar gören Erdal Işık ile röportaj İZMİR - Konak ilçesinde bulunan Yeşildere'nin aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu dere kenarında bulunan ev ve işyerlerini su bastı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan