Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Evleri ve araçları su basan vatandaşlar
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Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Evleri ve araçları su basan vatandaşlar

02.02.2021 16:54 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:02

Yeşildere'deki suyun yükselen debisi Derenin taşması sonucu çamur olan sokaklar Evlerini su basan vatandaşların temizlik yapması İçine su giren araçlar Evini su basan Özlem Uzunay ile röportaj Arabası selde hasar gören Erdal Işık ile röportaj İZMİR - Konak ilçesinde bulunan Yeşildere'nin...

Yeşildere'deki suyun yükselen debisi

Derenin taşması sonucu çamur olan sokaklar

Evlerini su basan vatandaşların temizlik yapması

İçine su giren araçlar

Evini su basan Özlem Uzunay ile röportaj

Arabası selde hasar gören Erdal Işık ile röportaj İZMİR - Konak ilçesinde bulunan Yeşildere'nin aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu dere kenarında bulunan ev ve işyerlerini su bastı.

Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Evleri ve araçları su basan vatandaşlar
Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Evleri ve araçları su basan vatandaşlar
Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Evleri ve araçları su basan vatandaşlar
Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Evleri ve araçları su basan vatandaşlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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