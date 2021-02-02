Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Evleri ve araçları su basan vatandaşlar

Yeşildere'deki suyun yükselen debisi Derenin taşması sonucu çamur olan sokaklar Evlerini su basan vatandaşların temizlik yapması İçine su giren araçlar Evini su basan Özlem Uzunay ile röportaj Arabası selde hasar gören Erdal Işık ile röportaj İZMİR - Konak ilçesinde bulunan Yeşildere'nin...