Sağanak sebebiyle Kemeraltı'nda su baskınları yaşandı
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Sağanak sebebiyle Kemeraltı'nda su baskınları yaşandı

19.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:20

Sağanak sebebiyle Kemeraltı'nda su baskınları yaşandıİZMİR'de geceden itibaren etkili olan sağanak yağmur sebebiyle kentin birçok noktasında olumsuzluklar meydana gelirken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda birçok dükkanı su bastı.

Sağanak sebebiyle Kemeraltı'nda su baskınları yaşandı

İZMİR'de geceden itibaren etkili olan sağanak yağmur sebebiyle kentin birçok noktasında olumsuzluklar meydana gelirken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda birçok dükkanı su bastı. Hemen her yağmurda benzer görüntüler yaşandığını belirten esnaflar çözüm istiyor.

Gece saatlerinde kent genelinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok noktada su birikintileri meydana gelirken, bazı ev işyerlerinde su baskınları yaşandı. Yağış sebebiyle trafik de olumsuz etkilendi. Şehrin ana altı ellerinde trafikte meydana gelen yoğunluğu bitirmek için polis ekipleri uğraş verdi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı da yağıştan nasibini aldı. Mazgallardan taşan sular, işyerlerine doldu. Bir han sulara teslim oldu. Esnaf kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye devam etmeye başladı. Esnaf Aytaç Karaca, bu durumun yıllardır süregelmesine rağmen çözüm bulunamadığının altını çizdi. Karaca, "Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Esnaf mağdur durumda. Hanın içi sular altında kaldı. Birçok kez başvurularda bulunmamıza rağmen Kemeraltı'na çözüm bulamadılar. Yağmur yağsın istemiyoruz. Dükkanlarımızı hala açamadık. İçindeki ürünlerimiz de zarar gördü. Demek ki burası böyle gelmiş böyle gidecek" dedi.

'ARTIK ÇÖZÜM BULSUNLAR'

Sabahın erken saatlerinden itibaren işyerinin önündeki suları tahliye etmeye çalıştığını belirten esnaf Şeyma Sümer, "Su bastığı için dükkanımı hala açamadım ve su tahliye etmeye çalışıyorum. 1994'ten beri bu sorun devam ediyorsa bu belediyenin hatasıdır. İsimlerin hiçbir önemi yok. Halka hizmet etmekle görevliler. Orada oturmakla olmaz. Sabahtan beri suyu temizlemek için uğraşıyorum. Pandemi sebebiyle zaten işlerimiz çok iyi değilken bir de bununla uğraşıyoruz. Yağmur bizi bitirdi. Kemeraltı'na bir çözüm bulsunlar" dedi. Her yağmurda çarşı esnafının zor durumda kaldığına vurgu yapan esnaf Erkan Akbulak, "1982'den bu yana buradayız. Ancak o yıldan beri bu manzara hiç değişmedi. Biz artık bu soruna çözüm istiyoruz ama çözüm bulamıyorlar. Bunun önlemini almak çok mu zor? Esnaf olarak zor durumdayız. Geçtiğimiz günlerde yağan yağmurda da dükkanımı su basmıştı. Gelip incelediler ama sonuç çıkmadı. Henüz hiçbirimiz siftah yapamadık" diye konuştu.

Sağanak sebebiyle Kemeraltı'nda su baskınları yaşandı
Sağanak sebebiyle Kemeraltı'nda su baskınları yaşandı
Sağanak sebebiyle Kemeraltı'nda su baskınları yaşandı
Sağanak sebebiyle Kemeraltı'nda su baskınları yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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