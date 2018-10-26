Sağanak, Nusaybin'de Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde dün akşam başlayan ve 2 saat süren sağanak, cadde ve sokakları göle çevirirken, birçok evin, iş yerinin giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.

Nusaybin'deki yağış ilçe merkezinde hayatı felç etti. Sağanakla birlikte oluşan sel suları, rögar kapaklarının tıkanmasıyla birlikte evlerin bodrum katlarını ve işyerlerini su altında bıraktı. Müstakil evlerin bahçe ve avluları da sel suları ile dolarken, MARSU ve itfaiyeye ihbar yağdı. Gece geç saatlere kadar MARSU ve itfaiye ekipleri, ev ve işyerlerine dolan suları, iş makinesi, vidanjör ve arazöz yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

- Mardin