Sağanak nedeniyle zarar gören Havsa Deresi yatağında çalışma başlatıldı

Edirne'de, geçen hafta etkili olan sağanağın ardından yer yer taşkın yapan Havsa Deresi'nin yatağında düzenleme çalışması başlatıldı.

Edirne'de, geçen hafta etkili olan sağanağın ardından yer yer taşkın yapan Havsa Deresi'nin yatağında düzenleme çalışması başlatıldı.

Havsa Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun yağışlar nedeniyle zarar gören dere yatağında tadilat çalışması yapıldığı belirtildi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde aldığımız yoğun yağışlar sonrası zarar gören dere yatağımızda, DSİ Bölge Müdürlüğümüz ile Fen İşleri Müdürlüğümüz koordineli şekilde taş tahkimatı ve dere yatağı tadilat çalışmaları devam ediyor." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar