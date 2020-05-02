Sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı
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Sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı

Sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı
02.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:58

ELAZIĞ'da sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte, araçlarıyla mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

ELAZIĞ'da sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte, araçlarıyla mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca süren yağış nedeniyle Rüstem Paşa Caddesi'ndeki alt geçit suyla doldu. Beraberinde çocukları Emir Tuğra ve Fatmanur Altungök olan Yasemin Altungök'ün kullandığı 07 MGZ 23 plakalı cip, alt geçitte mahsur kaldı. Anne, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, anne ve çocuklarını yarım saat süren çalışmayla kurtardı.


Kaynak: DHA

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