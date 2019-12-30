Sağanak nedeniyle Mersin'de denizin rengi değişti
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Sağanak nedeniyle Mersin'de denizin rengi değişti

Mersin'de deniz, sağanak sonrası karışan çamur nedeniyle renk değiştirdi.

30.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:31
Sağanak nedeniyle Mersin'de denizin rengi değişti

'de deniz, sağanak sonrası karışan çamur nedeniyle renk değiştirdi.


İl merkezinde erken saatlerden itibaren başlayan sağanak ve fırtına, kentin farklı bölgelerinde etkili oldu.

Yağışla akan toprağın etkisiyle rengi kahverengiye dönüşen denizde, kuvvetli fırtına dev dalgalar oluşturdu.

Sağanak dolayısıyla şehrin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar, sahile gelerek denizdeki renk değişimini izlemeyi tercih etti.

Kaynak: AA
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