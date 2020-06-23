Sağanak nedeniyle iki mahallede yol ulaşıma kapandı Bolu kent merkezinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden olurken, iki mahallede yol ulaşıma kapandı.

Bolu kent merkezinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden olurken, iki mahallede yol ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Etkili olan sağanak nedeniyle Sümer Mahallesi biriken su nedeniyle nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolda biriken suyun tahliyesini bazı vatandaşlar kendi imkanları ile suyun içerisine girerek, logarların üstünü temizledi ve kapaklarını açtı.

Borozanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarında ise rogarlar taştı. Olay yerine gelen Belediye ekipleri taşan rogarların üzerine kepçe ve kamyon çekerek, logarlardan çıkan suyun çevreye zarar vermesini önledi.

Yolardan akan suyun evlerine girmemesi için bazı vatandaşlar kendi imkanları ile önlem aldı.

Sağanağın kentte aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkili olan sağanakla ilgili olarak, "Saat 15.30 itibari ile etkili bir yağış başladı. Yağış kısa sürdü. Gerek il merkezi gerekse de ilçelerin tümünden alınan bilgiye göre herhangi bir problem yok." diye konuştu.

Vali Ümit, Mudurnu ilçesinde 2 köyde 3 eve kısmi su baskını olduğunu, onlarda da gerekli çalışmalar başlayarak, temizlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA