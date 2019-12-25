Sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince botla kurtarıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince botla kurtarıldı.
Kentte iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Ceyhan ilçesi Sarıbahçe Mahallesi'nde evde mahsur kalan 3 kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince botla kurtarıldı.
Ekiplerin kent genelinde meydana gelen su baskınlarıyla mücadele çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.