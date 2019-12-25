: Sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı

25.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:00

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince botla kurtarıldı.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Ceyhan ilçesi Sarıbahçe Mahallesi'nde evde mahsur kalan 3 kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince botla kurtarıldı.

Ekiplerin kent genelinde meydana gelen su baskınlarıyla mücadele çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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