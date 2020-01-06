Sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
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Sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişinin tahliyesi sağlandı.

06.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:05

'nın ilçesinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişinin tahliyesi sağlandı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde mevsimlik işçi olarak çalışan 40 kişilik 5 ailenin, sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 40 kişinin güvenli bölgeye tahliyelerini sağladı.

Ailelerden bazılarının Çandır Mahallesi'ndeki akrabalarının evlerine yerleştirildiği, bazılarının ise Serik Belediyesince tahsis edilecek evlerde konaklayacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
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