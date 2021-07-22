Sağanak nedeniyle dereler taştı - Derede mahsur kalan araç (4)
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Sağanak nedeniyle dereler taştı - Derede mahsur kalan araç (4)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

Sağanak nedeniyle dereler taştı - Derede mahsur kalan araç (4)
Sağanak nedeniyle dereler taştı - Derede mahsur kalan araç (4)
Sağanak nedeniyle dereler taştı - Derede mahsur kalan araç (4)
Sağanak nedeniyle dereler taştı - Derede mahsur kalan araç (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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