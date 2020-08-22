Sağanak nedeniyle dere taştı (2)
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Sağanak nedeniyle dere taştı (2)

Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi taştı.

22.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:26

Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi taştı.

Abdal Deresi'nin taşması sonucu Eren Mahallesi'nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapandı.

Jandarma ekipleri yol girişinde önlem alarak, bölgeye yaya ve araçların geçişine izin vermezken, belediye ekipleri de çalışma yapıyor.

Deredeki balıklar sokaklara sürüklendi

Abdal Deresi'nin debisi, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından düştü. Vatandaşlar, suların çekilmesiyle ev ve iş yerlerinin önünde biriken çamuru temizledi.

Bazı vatandaşlar, derenin taşmasıyla sokaklara sürüklenen balıkları toplayarak tekrar dereye attı.

Taşkın nedeniyle kapanan, Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi yolu ise suların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle Bulancak ilçesinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bulancak Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Yağlıdere, Çanakçı ve Güce ilçelerinde de mahalle ve köy yollarında küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi.

"Gece boyuncu yağış devam edecek"

Giresun Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman yağışın etkisiyle kontrollü geçiş sağlandığını söyledi.

Piraziz ilçesinde yağışın fazla olduğunu vurgulayan Ünlü, "Orada küçük çaplı toprak kaymaları var ama çok şükür kayda değer bir sıkıntımız, can kaybımız yok. Gece boyunca yağış devam edecek. Piraziz ve Bulancak ilçelerimiz oldukça fazla yağış aldı." dedi.

Ünlü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, gece boyunca yağış geçişleri devam edecek. Vatandaşlardan tedbirli olmalarını, valiliğimizin web sitesinden yaptığımız uyarılar ve muhtarlar aracılığıyla istedik. Vatandaşlarımızdan dere yataklarında, arazide ve tehlike arz edecek yerlerde bulunmamalarını istiyoruz."

Sağanak nedeniyle dere taştı (2)

Kaynak: AA

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