Sağanak nedeniyle dere taştı Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Giresun ve Ordu sınırındaki Abdal Deresi taştı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Giresun ve Ordu sınırındaki Abdal Deresi taştı.

Abdal Deresi'nin sağanakla taşması sonucu Eren Mahallesi'nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapandı.

Jandarma ekipleri yol girişinde önlem alarak, yaya ve araçların geçişine izin vermezken, belediye ekipleri bölgede çalışma yapıyor.

Kaynak: AA