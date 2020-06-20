Sağanak nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı
Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle Dilovası'ndaki bir sokakta çöken yolda çalışma başlatıldı.
20.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:07
Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle Dilovası'ndaki bir sokakta çöken yolda çalışma başlatıldı.
Kocaeli'de dün etkili olan sağanak, Dilovası ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışlar, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4002 Sokak'taki yolun yaklaşık 50 metrelik kısmında çökmeye neden oldu.
Polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak araçları alternatif güzergahlara yönlendirirken, Karayolları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Karayolları ekipleri, sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinin bir şeridine dökülen toprakları da temizledi.
Çalışma sırasında kara yolunun Ankara yönündeki trafik kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA