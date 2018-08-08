Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Samsun-Sinop yolunda oluşan göllenme nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Rögarların taşması nedeniyle oluşan göllenme nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yayalar ise yolun karşısına geçmekte güçlük çekti. Yolda kalan araçlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, görme engelli bir vatandaşın da imdadına polis ekipleri yetişti. Rögarların taşmasıyla göle dönen caddede mahsur kalan görme engelli bir vatandaş için mahalle sakinleri polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri görme engelli vatandaşı polis aracına bindirerek evine götürdü.

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle SASKİ ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarla cadde ve yollarda biriken yağmur suları temizlenerek yaşanan olumsuzluklar giderildi. - SAMSUN