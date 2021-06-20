Sağanak mevsimlik işçilerin kaldığı çadırları kullanılmaz hale getirdi

Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağışta mevsimlik işçilerin kaldığı 9 çadır kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağışta mevsimlik işçilerin kaldığı 9 çadır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle Sivrihisar ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlar zarar gördü. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme neticesinde 9 çadırın oturulamaz hale geldiği belirlendi. Ayrıca çadırlarda bulunan 35 kişiye ait battaniye, halı, yastık ve yorgan gibi yaşam malzemelerinin de kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince konu ile ilgili Sivrihisar Kaymakamlığı'na, Kızılay ve AFAT ekiplerine bilgi verilerek, işçilerin geceyi su almayan çadırlarda geçirmeleri için gerekli tedbirler alındı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen mevsimlik işçilere Sivrihisar Kaymakamlığı tarafından temin edilen battaniyeler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı