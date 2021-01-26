Sağanak istinat duvarı yıktı, park halindeki araçta zarar meydana geldi
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Sağanak istinat duvarı yıktı, park halindeki araçta zarar meydana geldi

26.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:19
Sağanak istinat duvarı yıktı, park halindeki araçta zarar meydana geldi

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde fırtına ve sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde fırtına ve sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle Kötekli, Muslihittin, Akyol ve Emirbeyazıt mahallelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Yeniköy Mahallesi'nde de suyla kaplı yollarda ilerlemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı.Karamehmet Mahallesi Tütüncüler Sokak'ta ise Sevgi Kara'ya (71) ait müstakil evin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yanında park halinde olan Mustafa Tunce'ye ait 48 YR 553 plakalı hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Menteşe Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi çekerek, kapattı.


Sağanak istinat duvarı yıktı, park halindeki araçta zarar meydana geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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