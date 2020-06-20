Sağanak heyelan ve su baskınlarına neden oldu
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Sağanak heyelan ve su baskınlarına neden oldu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yollarda heyelanlar meydana gelirken ilçe merkezinde birçok evin bodrum katlarını su bastı.

20.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:58

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yollarda heyelanlar meydana gelirken ilçe merkezinde birçok evin bodrum katlarını su bastı.

Sabah saatlerinden bu yana ilçede etkisini sürdüren yağış nedeniyle Yağcılar köyü ve Yedigöller grup yolundaki derelerin taşması sonucu heyelanlar meydana geldi.

Kısmen ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdaresine bağlı ekipler yol açma çalışmasına devam ediyor.

Bazı evlerin bodrum katlarının su bastığı ilçe merkezinden geçen Melen Deresi'nde ise taşmalar olduğu görüldü.

Sağanak heyelan ve su baskınlarına neden oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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