Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

24.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:20

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'da kent merkezi ve ilçelerde, sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar ve sürücüler, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerleri ile minibüs duraklarına sığındı.

Yağışın kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, geceden itibaren etkisini sürdüren sağanak ve yüksek kesimlerdeki karın erimesi sonucu Söğütlü Çayı'nın debisi yükseldi.

Çay kenarındaki evlerde oturan vatandaşlara bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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