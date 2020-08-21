Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

21.08.2020 18:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:00

Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan sağanağa kent sakinleri hazırlıksız yakalandı. Yağışın etkisini artırmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı kesimlerinde biriken su nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi, rögarlar taştı.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekipleri, sorun yaşanan bölgelere müdahalede bulundu.

Öte yandan, Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi'nin avlusunda cuma namazı kılanlar, sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ortahisar ilçesinde yağış nedeniyle 21 iş yeri ve 3 evi su bastı.

Bunun üzerine TİSKİ'de görevli 61 personel tarafından 32 iş makinesiyle su tahliyesi yapıldı.

Uzunsokak'ta bulunan iş merkezinin zemin katında faaliyet gösteren iş yerinin sahibi Müzeyyen Öztürk, AA muhabirine, sağanak nedeniyle dükkanının zarar gördüğünü söyledi.

Öztürk, belediye ekiplerinin gelmesiyle tahliye işlemi başlatıldığını dile getirerek, "Tahminim yaklaşık 80 bin lira zararım var. Birçok ahşap ürünüm zarar gördü. İş yerimin duvarlarından sular aktı." dedi.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu Magazin
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Ekonomi
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum Ekonomi
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni...
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti
Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 3 yaralı
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 3 yaralı
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Hadise Hande Erçel Sertab Erener Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Can Bartu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 19:16:48. #1.15#
title