Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini de su bastı.

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini de su bastı.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Antakya ve Defne ilçesindeki bazı caddelerde su birikintileri meydana geldi.

Araçlar caddelerde güçlükle ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tarihi Uzun Çarşı'da bazı iş yerlerini ise su bastı. Bazı iş yerleri su baskınından dolayı kapatıldı.

Kaynak: AA