Sağanak hayatı olumsuz etkiledi İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskını oldu.

Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde hafta ortasına kadar etkili olması beklenen yağışın sebep olacağı olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA