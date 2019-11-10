Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Su birikintileri oluşan mevkilerde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar ara ara devam edeceğinin ön görüldüğünü bildirdi.
Haber Videosu: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi