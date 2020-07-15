Sağanak, ev ve tarım alanlarına zarar verdi Van'ın Saray ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, tarım alanlarına ve bazı evlere zarar verdi.

Van'ın Saray ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, tarım alanlarına ve bazı evlere zarar verdi. İlçede 2 gündür belli aralıklarla etkisini gösteren yağış yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak nedeniyle meydana gelen sel Turan Köyünde bazı ev ile ahır ve tarım arazilerine zarar verdi. Kaynak: AA