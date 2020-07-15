Sağanak, ev ve tarım alanlarına zarar verdi
Van'ın Saray ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, tarım alanlarına ve bazı evlere zarar verdi.
15.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:27
Van'ın Saray ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel, tarım alanlarına ve bazı evlere zarar verdi.
İlçede 2 gündür belli aralıklarla etkisini gösteren yağış yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Sağanak nedeniyle meydana gelen sel Turan Köyünde bazı ev ile ahır ve tarım arazilerine zarar verdi.
Kaynak: AA