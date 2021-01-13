Sağanak etkili oluyor (2)

Manisa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına ve ağaçların yola devrilmesine neden oldu.

Manisa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına ve ağaçların yola devrilmesine neden oldu.

Alaşehir ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaç, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kaldırıldı. Şiddetli rüzgarın ve yağmurun etkili olduğu ilçede, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım