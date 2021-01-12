Çorlu'da sağanak etkili oluyor
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Çorlu'da sağanak etkili oluyor

12.01.2021 18:58 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:10

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Bülent Ecevit Bulvarı ile Hürriyet mahallelerindeki yol ve caddelerde oluşan su birikintileri, Çorlu Belediyesine ait iş makineleriyle tahliye edilmeye çalışıldı.

Tekirdağ-Çorlu yolu Çiftler mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle durma noktasına gelen trafik, bir süre kontrollü sağlandıktan sonra yağışın etkisini azaltmasıyla normale döndü.

İlçenin alçak kesimlerinde yer yer su baskınları da yaşandı.

Çorlu'da sağanak etkili oluyor
Çorlu'da sağanak etkili oluyor
Çorlu'da sağanak etkili oluyor
Çorlu'da sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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