Sağanak etkili oluyor
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Sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde zaman zaman etkisini arttıran sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

24.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:05

Kırklareli'nde zaman zaman etkisini arttıran sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte yaklaşık 10 gündür aralıklarla süren sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

İl merkezinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile dükkanların tentelerinin altında bekledi. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken suları tahliye etmeye çalışıyor.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 24 derece olduğu kentte yağışların gün boyu sürmesi bekleniyor.

Sağanak etkili oluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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