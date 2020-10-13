Sağanak etkili oldu
13.10.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:51
Cevizlibağ'dan trafik yoğunluğu görüntüsü Vatandaşlardan detay görüntüler Beykoz sağanak görüntüsü Beşiktaş sağanak görüntüsü Beylerbeyi sağanak görüntüsü İSTANBUL - İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Cevizlibağ'dan trafik yoğunluğu görüntüsü
Vatandaşlardan detay görüntüler
Beykoz sağanak görüntüsü
Beşiktaş sağanak görüntüsü
Beylerbeyi sağanak görüntüsü
İSTANBUL - İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt