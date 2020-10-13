Sağanak etkili oldu
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Sağanak etkili oldu

13.10.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:51

Cevizlibağ'dan trafik yoğunluğu görüntüsü Vatandaşlardan detay görüntüler Beykoz sağanak görüntüsü Beşiktaş sağanak görüntüsü Beylerbeyi sağanak görüntüsü İSTANBUL - İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Cevizlibağ'dan trafik yoğunluğu görüntüsü

Vatandaşlardan detay görüntüler

Beykoz sağanak görüntüsü

Beşiktaş sağanak görüntüsü

Beylerbeyi sağanak görüntüsü

İSTANBUL - İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Sağanak etkili oldu
Sağanak etkili oldu
Sağanak etkili oldu
Sağanak etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

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