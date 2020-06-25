Sağanak etkili oldu Edirne'de sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiye, poşet ve kartonla yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı kent sakinleri ise iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA