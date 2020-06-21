Sağanak etkili oldu (2)
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Sağanak etkili oldu (2)

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

21.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:49

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Lüleburgaz ilçesinin Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi, su birikintisi nedeniyle kısa süre trafiğe kapandı.

Araç kuyruğu oluşan caddede itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Pınarhisar'dan Vize ilçesine ulaşımın sağlandığı yolda da bazı araçların sürücüleri su birikintisinde ilerlemekte zorlandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü Pınarhisar ilçesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Sağanakta zarar gören Dere, Beylik ve Balıklı mahallelerini gezerek esnaf ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarhisar ilçesinde metrekareye saatte 80 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Vali Bilgin, vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattıklarını anlatarak, "Sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Son dönemde Marmara Bölgesi'nin genelindeki yağışların ilimizi çok etkilediğini görüyoruz. Belediyemizle, tüm birimlerimizle 24 saat esaslı vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Çok şükür can kaybımız, yaralımız yok." dedi.

Son bir haftada bölgede ciddi yağışların görüldüğünü vurgulayan Osman Bilgin, "Vatandaşlarımızın evlerinin altlarını, aynı zamanda iş yerlerini su bastığını görüyoruz. Makineler kullanarak vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Pınarhisar halkımıza geçmiş olsun. Bu yağışın çarşamba gününe kadar süreceği uyarıları var. Vatandaşlarımız tedbirlerini mutlaka alsınlar." diye konuştu.

Öte yandan, sağanak nedeniyle Pınarhisar-Lüleburgaz ile Pınarhisar-Vize kara yolları kısa süreliğine trafiğe kapandı. Bazı cadde ve sokaklarda da çökme meydana geldi.

Sağanak etkili oldu (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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