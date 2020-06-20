Sağanak etkili oldu
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Sağanak etkili oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

20.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:02

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Saray köyünde öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.

Şiddetli yağışın ardından tıkanan menfezlerin açılması için iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Sağanak etkili oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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