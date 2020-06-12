Sağanak etkili oldu
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
12.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:17
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Özellikle Söğütlüçeşme mevkisinde aniden bastıran yağmur, kısa sürede su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.
Belediye ve Karayolları ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.
Yaya ve araçlara yardımcı olan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Karabük Valiliği, vatandaşları olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA