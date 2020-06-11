Sağanak etkili oldu (2)
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Sağanak etkili oldu (2)

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

11.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:02

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında bekledi. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış Lüleburgaz ile Vize ilçelerinde de etkili oldu.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gelecek hafta ortasına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Sağanak etkili oldu (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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