Sağanak etkili oldu
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Sağanak etkili oldu

Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

02.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:38

Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları da iş yerlerinin önünde yağmurdan korunmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Sağanak etkili oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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