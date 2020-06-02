Sağanak etkili oldu Düzce'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve kent merkezinde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Düzce'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve kent merkezinde ulaşımda aksamalara neden oluyor. Zaman zaman yolda oluşan su birikintileri nedeniyle küçük çapta kazalar meydana geldi. Kent merkezinde ise yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorlanan araç sürücüleri, ulaşımda aksamaya neden olurken, belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlendi. Kaynak: AA