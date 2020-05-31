Sağanak etkili oldu
Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
31.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:50
Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde hafta ortasına kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA