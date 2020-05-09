Sağanak etkili oldu
09.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.05.2020 18:58
Kent merkezinde yağıştan görüntüler Su birikintisinde araçların ilerlemesi Su birikintileri KARS - Kars kent merkezinde şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kent merkezinde yağıştan görüntüler
Su birikintisinde araçların ilerlemesi
Su birikintileri
KARS - Kars kent merkezinde şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA