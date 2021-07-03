SAĞANAK BURSA-YALOVA KARA YOLUNU GÖLETE ÇEVİRDİ
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SAĞANAK BURSA-YALOVA KARA YOLUNU GÖLETE ÇEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Bursa-Yalova kara yolunda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Bursa-Yalova kara yolunda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, Gemlik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 10 dakika yağan yağmur sonrası Bursa-Yalova kara yolunda su birikintileri oluştu. Göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşarken, Umurbey bölgesinden akan yağmur suyu ve çamur, sürücülere güçlük çıkarttı.

SAĞANAK BURSA-YALOVA KARA YOLUNU GÖLETE ÇEVİRDİ
SAĞANAK BURSA-YALOVA KARA YOLUNU GÖLETE ÇEVİRDİ
SAĞANAK BURSA-YALOVA KARA YOLUNU GÖLETE ÇEVİRDİ
SAĞANAK BURSA-YALOVA KARA YOLUNU GÖLETE ÇEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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