Sağanağın göle çevirdiği caddede yüzdü
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Sağanağın göle çevirdiği caddede yüzdü

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nde şiddetli yağışın göle çevirdiği caddede bir vatandaşın kulaç atarak yüzmeye çalıştığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Sağanağın göle çevirdiği caddede yüzdü
18.06.2020 22:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:15

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nde şiddetli yağışın göle çevirdiği caddede bir vatandaşın kulaç atarak yüzmeye çalıştığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Kırklareli'nde, hafta başından bu yana aralıklarla şiddetli sağanak yağış olmaya devam ediyor. Kırklareli merkezde, cep telefonu kamerasına yansıyan bir görüntü trajikomik bir olaya imza attı. Görüntülerde, sağanak nedeniyle göle dönen caddede bir vatandaşın kulaç atarak yüzmesi, yüzleri güldürdü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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