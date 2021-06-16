Sağanağın etkilediği Sapanca'da SASKİ'den yoğun mesai
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Sağanağın etkilediği Sapanca'da SASKİ'den yoğun mesai

Sağanağın etkilediği Sapanca'da SASKİ'den yoğun mesai
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sapanca'da sağanak yağış sonrası çamurla kaplanan alt geçit ve yollar SASKİ ekiplerince temizlenerek açıldı.

Sapanca'da sağanak yağış sonrası çamurla kaplanan alt geçit ve yollar SASKİ ekiplerince temizlenerek açıldı. Alt geçitte yağmurun taşıdığı çamur ve taşlar iş makinalarıyla temizlendi, hayat normale döndü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) sağanak yağıştan olumsuz etkilenen bölgelerde yoğun mesai harcıyor. Ekipler, Sapanca ilçesi Yüzevler Mahallesi'nde yağmurun taş ve çamur taşıdığı alt geçitleri temizledi. Sürücülerin araçlarıyla geçmekte zorlandıkları geçit, cadde ve sokaklarda temizlik sonrası hayat normale döndü.

SASKİ'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gün etkili olan şiddetli sağanak yağış bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilemiştir. Yağış sonrası çamur ve taş taşınımının oluştuğu Sapanca ilçesi Yüzevler bölgesinde dün gece saatlerinden itibaren ekiplerimizce yoğun bir çalışma başlatıldı. Alt geçit, sokak ve caddelerde sürücülerin geçişini engelleyen olumsuz durum, temizlik çalışmalarımız sonucu ortadan kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Sağanağın etkilediği Sapanca'da SASKİ'den yoğun mesai

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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