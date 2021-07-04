Sağanağın ardından Şile'de denizin rengi değişti
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Sağanağın ardından Şile'de denizin rengi değişti

Sağanağın ardından Şile'de denizin rengi değişti
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul'da dün etkili olan sağanağın ardından Şile'nin sahil kesiminde, derelerden karışan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

İstanbul'da dün etkili olan sağanağın ardından Şile'nin sahil kesiminde, derelerden karışan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Şile'de dün etkili olan sağanak, Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi'ndeki derenin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu.

Yağışın ardından derelerden taşınan çamurlu su nedeniyle Ayazma Plajı'nda denizin rengi değişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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