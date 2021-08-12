Sağanağın ardından derenin taşmasıyla Bartın-Ulus kara yolunda ulaşım aksadı
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Sağanağın ardından derenin taşmasıyla Bartın-Ulus kara yolunda ulaşım aksadı

Sağanağın ardından derenin taşmasıyla Bartın-Ulus kara yolunda ulaşım aksadı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Sağanağın ardından derenin taşması sonucu bir süre kapanan Bartın-Ulus kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sağanağın ardından derenin taşması sonucu bir süre kapanan Bartın-Ulus kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte iki gündür etkili olan yağış sonrası şehir merkezinden Ulus ilçesine ulaşımın sağlandığı kara yolunun yanındaki derede taşkın meydana geldi.

Suların taşıdığı taş parçaları nedeniyle kara yolu, Aşağıemirce köyü mevkisinde kapandı. Yolda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve Ulus Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması yürüttü.

Bartın-Ulus kara yolu, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Sağanağın ardından derenin taşmasıyla Bartın-Ulus kara yolunda ulaşım aksadı
Sağanağın ardından derenin taşmasıyla Bartın-Ulus kara yolunda ulaşım aksadı
Sağanağın ardından derenin taşmasıyla Bartın-Ulus kara yolunda ulaşım aksadı
Sağanağın ardından derenin taşmasıyla Bartın-Ulus kara yolunda ulaşım aksadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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Sağanağın ardından derenin taşmasıyla Bartın-Ulus kara yolunda ulaşım aksadı - Haberler
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