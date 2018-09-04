Sağ ve Milliyetçi Partilerin Yükselişi Sol İçin Trajedi, Düzen İçin Başarısızlık'
Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Avrupa'da sağ ve milliyetçi partilerin yükselişe geçmesinin liberal demokratik düzenin başarısızlığı olduğunu, durumun solcular adına bir trajedi sayılması gerektiğini söyledi.
Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Avrupa'da sağ ve milliyetçi partilerin yükselişe geçmesinin liberal demokratik düzenin başarısızlığı olduğunu, durumun solcular adına bir trajedi sayılması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Euronews.com