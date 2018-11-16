Sağ Eli Kırılan Ressamdan Sol Elle 50 Resim

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kaza sonucu sağ eli kırılan, pes etmeyerek resim yapmaya sol eliyle devam eden ressam Funda İyce Tuncel, 50 resimle 50. kişisel sergisini açtı.

Sol eliyle yaptığı resimleri ilk kez bir sergide toplayan Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yaz düştüğünü ve sağ el bileğini kırdığını, iki ameliyatın ardından eline platin takıldığını belirterek, 30 yıldır sürdürdüğü resim çalışmalarının sona ermemesi için çok mücadele verdiğini söyledi.

Herkesin, artık resim yapamayacağını ve dinlenmesi gerektiğini söylediğini, yorumlara ve tavsiyelere aldırış etmediğini dile getiren Tuncel, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Baktım, sağ elimi hiç kullanamıyorum. Alçıdan çıkınca da sağ elimle resim yapamadım. Hastanede ilk desenimi çizdim. İlk desenimi çizdiğimde sol elimi de gerçekten hiç kullanamıyordum. Yıllarca sağ elimle çalışmıştım. Sağ elim alçıdayken, sol elimle resim yapmaya başladım. Çalışmalarımın hepsini tuval yerine defter yapraklarına yaptım. Akrilik, pastel ve sulu boya kullandım. Ressamlar bir sürü teknik kullanabilir ama ben sol elimi kullandım. Sergime sol elimle 'merhaba' diyorum."

Tuncel, "Sol Aklım" ismini verdiği sergide, kadın ve kuş figürlerinden oluşan çalışmaların yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sol elime 'merhaba' diyorum. Sol elimle yaptığım resimlerden oluşan ilk sergim ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Bu bana şunu gösterdi; gerçekten içinizde istek, sabır varsa insan her şeyi başarabilir. Yılmadan devam etmek önemli. Sol elimi çok sevdim. Sol elimle tanıştığım için de mutluyum. Sağ elimden ortaya çıkan resimlerden biraz farklı haliyle. Sağ elimin yani eski tarzımın, kurallarımın dışına çıktı bu sol el. Daha soyut, yalın ve saf resimler ortaya çıktığını söylüyor çevremdeki insanlar."

Alçısına da resim yaptı

Engellerinden dolayı resim ve diğer sanatlarla ilgilenmekten çekinen insanların korkmamaları gerektiğinin altını çizen Tuncel, "Sanat, yürekle ve beyinle yapılır. Uzuvlarımızın hiçbir önemi yok. Yılgınlığa gerek yok. İsteyince insan her şeyi başarıyor. Ellerimiz olmasa ayaklarımız var." diye konuştu.

Tuncel, elinin 3,5 ay alçıda kaldığını, resim yapmayı özlediği için alçısına resim yaparak onları da değerlendirdiğini söyledi.

"Sol elim, bana çok şey öğrettiği için onun kalıplarını çıkardım." diyen Tuncel, "Ellerim resim yaparken hep boyalıdır benim ve bundan hoşnut olurum. Onu yansıtması için alçılarımı ve elimin kalıplarını boyadım. Güzel ve renkli bir görüntü ortaya çıktı. Gelen misafirlerimiz bunları da görebilecek." dedi.

Tuncel, sanatseverlerin 50 resmin yer aldığı sergiyi, Kent Sanat Galerisi'nde 23 Kasım'a kadar ziyaret edebilecekleri bilgisini paylaştı.