Safranlı muhallebi tarifi son zamanlarda bayanlarımız tarafından çok merak ediliyor ve severek tüketiliyor. Değişik muhallebiler yapma arayışına girdiyseniz safranlı muhallebi tarifine bayılacaksınız. Safranlı muhallebinizi Antep fıstığı ile taçlandırdığınızda ise safranlı muhallebi tatlısının favori tatlınız haline gelebileceğini garanti ediyoruz.

İşte ilk denemeniz itibariyle favori tatlınız haline gelecek olan safranlı muhallebi tarifi:

Safranlı muhallebi için malzemeler

• 4 su bardağı süt tozu

• 2 su bardağı krema

• 3/4 fincan şeker

• 2 çay kaşığı vanilya

• 1 çorba kaşığı ılık suyla ıslatılmış safran

• 1/4 su bardağı doğranmış Antep fıstığı

• 2 yumurta akı

Safranlı muhallebi nasıl yapılır?

1- Orta ateşte yumurtanın akını iyice köpürene kadar mikser yardımıyla çırpın.

2- Üzerine vanilya, safran ve Antep fıstığını ekleyin. Daha sonra şeker ve kremayı ekleyip iyice karıştırın.

3- Süt tozunu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kaynayınca karıştırmayı bırakın ve pudinginizi kaplara boşaltın, soğuyunca servis edebilirsiniz.

4- Safranın sağlığınıza olan faydaları için aşağıdaki vermiş olduğumuz linklere tıklayarak, bilgi alabilirsiniz.