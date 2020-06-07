Safranbolu ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
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Safranbolu ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçilen normalleşme süreciyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Safranbolu ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
07.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:10

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçilen normalleşme süreciyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18, 19 ve 20. yüzyıllarda inşa edilmiş, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çeken Safranbolu'da, 2,5 ay süren sessizliğin ardından hareketlilik başladı.

Yerli ve yabancı misafirlerine adeta tarih yolculuğu yaşatan, geçen sene yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırlayan ilçe, normalleşme süreciyle eski günlerine dönüyor.

"Normalleşme süreciyle turizm canlanmaya başladı"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede normalleşme sürecine girildiğini hatırlattı.

Ülke ve ilçe olarak koronavirüsle mücadelede başarılı olduklarını belirten Ürkmezer, salgınla mücadelenin, tam anlamıyla bitmediğine işaret ederek, vatandaşlardan tedbirli davranmaya devam etmelerini istedi.

Ürkmezer, ülkenin en gözde kültür turizmi mekanlarından olan ilçenin, normalleşme süreciyle misafirlerini ağırlamaya başladığını aktararak, ilçeye gelecek vatandaşlara, Safranbolu'nun tarihi çarşısını, kanyonlarını, cam terasını ve konaklarını gezmelerini tavsiye etti.

Safranbolu'nun turizm ve korumacılıkta "marka" bir şehir olduğuna işaret eden Ürkmezer, ilçenin; Kültür ve Turizm Bakanlığı, devlet ve hükümet desteğiyle UNESCO şehri olmanın hakkını verdiğini anlattı.

Ürkmezer, Safranbolu'nun tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını dile getirerek, "Safranbolu gibi, İstanbul ve Ankara'ya yakın yerlerin yerli turist potansiyelinin daha da artıracağına inanıyorum. İlçede normalleşme sürecinin ardından turizm canlanmaya başladı. Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerimizi misafir etmeye devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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