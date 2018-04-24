Safranbolu'ya Turist Akını - Karabük

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, hafta sonu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaşanan üç günlük tatilde turist akınına uğradı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu tarihi kente gelen turistler güzel vakit geçirdi.

Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu, 19 ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen kültürel zenginliklerini korumadaki başarısıyla önemli bir turizm kenti olurken, Mencilis Mağarası, cam teras, kanyonlarıyla doğa turizmiyle de insanların ilgisini çekiyor.

"İlçemizin her köşesinde turist vardı"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun dolu dolu üç günlük tatil geçirdiğini söyledi.

Tatil süresince otel ve konakların yüzde 100 dolulukla hizmet verdiğini ifade eden Ürkmezer, "Hafta sonu üç günlük bir tatil yaşandı. İnsanlar da yaz sezonunun ilk tatilini de bu şekilde yapmış oldu. Bu tür tatiller Safranbolu gibi tatil yöreleri için çok önemli. Bunu da hafta sonu yaşanan yoğunluktan gördük. Hafta sonu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaşanan üç günlük tatilde binlerce turist Safranbolu'ya geldi. Gerçekten ilçemizin her köşesinde turist vardı." diye konuştu.

Yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini aktaran Ürkmezer, otellerin ve konakların tamamının dolu hizmet verdiğini belirtti.

"Safranbolu Anadolu'nun bir özeti gibi"

Ürkmezer, turistlerin sadece günübirlik değil, en az 3 günlük konaklayacak şekilde gelmelerini istediklerini dile getirdi.

Safranbolu'nun Anadolu'nun özeti olduğunu vurgulayan Ürkmezer, "İlçemiz, evleri, camileri, köprüleri, han ve hamamlarıyla gerçekten Anadolu'nun bir özeti gibi. Artık insanlarımız Safranbolu'yu merak ediyor ve ilk fırsatta buraya geliyor. Kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları, kentteki herkesin desteğiyle bir milyon turist hedefini yakaladık. Artık Safranbolu'nun ilk önce tercih edilen turizm merkezlerinden biri haline gelmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.