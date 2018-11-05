Safranbolu'ya Gelen Bakan Eşine Çinli Turist İlgisi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Çinli turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çinli turistlerin görüntü almak için etrafını sardığı Pervin Ersoy,"Bayağı Çinli ve Japonları görüyorum burada, turistlerin ilgisini çekiyor burası" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Bizim Çocuklarımız Derneği olarak gezi amaçlı 60 kişilik grupla Safranbolu'ya geldi. Derneğin başkan yardımcılığını yaptığı Ersoy ve beraberindekiler ilk olarak tarihi çarşıyı kuş bakışı gören Hıdırlık Tepesi'ne geldi. Pervin Ersoy, burada İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer'in eşi Miray Ürkmezer tarafından karşılandı. Çocukların çiçek verdiği Ersoy'a Çinli turistler yoğun ilgi gösterdi. Selfie ve görüntü alabilmek çabaladılar. Ersoy, Çinli kadınlarla hatıra fotoğrafı çekilip tokalaştı. Ersoy ve beraberindekiler, 'I Love Safranbolu' yazısı platformda hatıra fotoğrafı çekilirken, Çinliler bu anı görüntülemeye ve fotoğraf karesinde yerlerini alabilmek için koşturdu. Gazetecilere açıklama yapan Ersoy'un etrafını Çinli turistler sardı. Bazıları fotoğraf çekmek için bazıları da konuşmasını daha yakından dinleyebilmek için yanına yaklaştı.

'TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR BURASI'

Pervin Ersoy, Çok sevdiğini söylediği Safranbolu'ya 12 sene öncede geldiğini hatırlatırken şunları söyledi:

"Bu sefer de eşimin bakanlık görevinden sonra tekrar ziyaret etme şansım oldu. Benim de mensubu olduğum yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm, çocuklarla ilgili bir derneğim var. Bütün dernek arkadaşlarımı getirdim buraya. Hep beraber gezmeye geldik. Safranbolu'yu biraz daha tanımak ve tanıtmak istedik. Çok güzel bir yer. Bilmeyenleri, görmeyenleri bir göstermek lazım. O yüzden geldik. Geziye katılan arkadaşlarımında mutlu olacağını düşünüyorum, buraya geldikleri için. Birazda turizme katkımız bulunsun. Hem Türk hem de yabancı turist çekmek için. Bayağı Çin ve Japonları görüyorum burada, turistlerin ilgisini çekiyor burası. Gayet keyifli gayet güzel."

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