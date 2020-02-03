Safranbolu'ya EMİTT'te yoğun ilgi

03.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:19

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük 4 turizm fuarından birisi olan EMITT 2020'de Safranbolu standı yoğun ilgi gördü.



Karabük Valiliği önderliğinde Safranbolu Belediyesi, ilçenin turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformda en iyi şekilde tanıtmak amacıyla EMITT fuarına katıldı. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan fuarda Safranbolu başta olmak üzere bölgenin tarihi ve kültürel değerleri ile Safranbolu Belediyesinin faaliyetleri anlatıldı.



Fuara katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, standı ziyaret eden vatandaşlarla birebir ilgilenirken, belediyenin yatırımları ile kültürel ve turizm faaliyetleri hakkında da ziyaretçilere bilgi verdi.



Başkan Köse, "Emanetçisi olmakla gurur duyduğumuz Safranbolu'muzu burada temsil etmenin mutluluğunu yaşadık. Ülkemizin parlayan yıldızı olan Safranbolu'yu her platformda tanıtmak, hem ulusal hem de uluslararası alanda bilinirliğini arttırmak için gayret ediyoruz. EMITT gibi dünyaca tanınan bir fuar da yaptığımız çalışmaların tanıtılmasına vesile oluyor" dedi.



Fuarda emeği geçen herkese teşekkür eden Köse, "Güzel ve verimli bir fuar dönemini tamamladık. Burada standımızı ziyaret eden devlet erkanından, turizmcilere, yerli, yabancı tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Dünya Mirası Safranbolu'muzun turizm potansiyelini arttırmak, tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA