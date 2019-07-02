Safranbolu'ya 1 milyon 200 bin turist

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Safranbolu da 2018 yılında 315 bin konaklamalı misafirimiz vardı. Toplamda 1 milyon 200 bin turist sayısına ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.

Gürel, 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen İl Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, tarihi ilçede turizm adına çok büyük emeklerin bulunduğunu söyledi.

Safranbolu'nun korunarak dünyanın sayılı merkezlerinden yapıldığına dikkati çeken Gürel, "UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edebilmişiz. Bunlar çok büyük gayretler, çok büyük gelişmeler, fakat sürekli aynı şeyleri göstermek buraya gelen misafirleri de sıkabilir. Bizler turizmle iştigal eden yöneticilerimiz, buradaki aksaklıkları tespit edip çözüm üretemezse bu da Safranbolu'nun geriye gidişine sebep olabilir. Bunları hem kendi aramızda konuşmak hem de daha sonraki süreçte dışarıdan misafirlerimizi çağırarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunmakta fayda var." diye konuştu.

1 milyon 200 bin turist

Safranbolu'ya gelen turist sayısı konusuna değinen Gürel, şunları aktardı:

"Safranbolu da 2018 yılında 315 bin konaklamalı misafirimiz vardı. Toplamda 1 milyon 200 bin turist sayısına ulaştığımızı düşünüyoruz. Safranbolu gibi bir yerde bu rakamlar çok fazla olmasa gerek. Böyle bir şehirde bu rakamların çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Tek gece konaklayan misafirlerimizi birkaç gece konaklayacak hale getirmek için gayretlerimiz olmalı. Diğer taraftan Safranbolu'nun korunan mevcut yapısının yanında başka şeyleri de gündeme getirmemiz gerekir. Örneğin birkaç tane müze oluşturup turizmi çeşitlendirmeliyiz. Belki başka kanyonları devreye sokup gezilecek yerleri de çeşitlendirmekte fayda var."

"Hadrianaupolis Antik Kenti"

"Safranbolu'nun yanında bizim önemli dört tane daha ilçelerimiz var, diğer ilçelerimiz de çok önemli." diyen Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Eskipazar ilçemizde Hadrianaupolis Antik Kenti var. Antik kentin de bir an önce turizme kazandırılması, ziyarete açılması gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Özel İdare şu anda üzerinde yoğunlaştı. En az 2 yapının daha üzerini kapattırabilirsek, çevre düzenlemesini ve karşılama merkezini yaptırabilirsek, 2020 sezonunda gelen misafirlerimize sunmuş olacağız. Yani turizmin çeşitlendirilmesi gerekir. Bunun yanında Keltepe Kayak Merkezini tamamlıyoruz. Bu işleri birlik içerisinde hareket ederek yapmak gerekir."

Kaynak: AA