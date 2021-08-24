Safranbolu Voleybol Turnuvası'nda yarı final heyecanı

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası'nda, dün akşam tamamlanan grup maçlarının ardından yarı final heyecanı başladı.

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası'nda, dün akşam tamamlanan grup maçlarının ardından yarı final heyecanı başladı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda 16 Ağustos'tan bu yana oynanan ve oldukça zorlu geçen maçlar, centilmenlik çerçevesinde son buldu. Dün akşam yapılan son grup karşılaşmaları ise; Safranbolu Dosk 2 - Safranbolu Belediyesi 0, Kardemir Mavi 2 - My Koleji 1 skorlarıyla sonuçlandı.

Yarı finale kalan takımları tebrik eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Öncelikle, 16 Ağustos gününden bu yana devam eden turnuvanın, adı gibi 'dostluk ve kardeşlik' havasında geçmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Turnuvayı düzenlemekteki amacımız, sporun birleştirici özelliğini ortaya çıkarmak ve uzun süredir yaşadığımız pandeminin stresini bir nebze olsun üzerimizden atmaktı. Turnuvanın amacına ulaştığını düşünüyorum. Yarından itibaren başlayacak olan yarı final müsabakalarında tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı